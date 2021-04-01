Гравець Ліхтенштейну відзначився "сухим листом" у ворота ісландців – найкрасивіший гол туру кваліфікації до ЧС
Нападник Янік Фрік надовго запам'ятає матч з Ісландією попри поразку своєї збірної.
Збірна Ліхтенштейну розгромно поступилась Ісландії (1:4) в рамках третього туру відбору до ЧС-2022.
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Господарі зуміли відзначитись голом престижу і зробили це дуже ефектно. Наприкінці зустрічі Янік Фрік вирішив закрутити м'яч з кутового у ворота та не прогадав. М'яч за вражаючою траєкторією залетів за комірець голкіперу.
Янік є сином легенди збірної Ліхтенштейну Маріо Фріка, який свого часу виступав за Верону та Сієну.
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Гол Фріка на 7:33: