Збірна Ліхтенштейну розгромно поступилась Ісландії (1:4) в рамках третього туру відбору до ЧС-2022.

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Господарі зуміли відзначитись голом престижу і зробили це дуже ефектно. Наприкінці зустрічі Янік Фрік вирішив закрутити м'яч з кутового у ворота та не прогадав. М'яч за вражаючою траєкторією залетів за комірець голкіперу.

Янік є сином легенди збірної Ліхтенштейну Маріо Фріка, який свого часу виступав за Верону та Сієну.

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Гол Фріка на 7:33: