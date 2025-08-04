Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що воротар Кривбаса Ігор Омельченко не повернувся до України після зборів. Це підтвердили і в клубі.

"Неприємна звістка надійшла з табору Кривбаса. Вже тиждень як команда повернулася зі зборів. Але разом з командою не повернувся один з футболістів. Футболіст – основний воротар молодіжної команди попереднього сезону, 19-річний воротар Ігор Омельченко, який навіть кілька разів потрапляв до заявки на матчі української Прем’єр-ліги. Тобто футболіст перспективний. Але, наскільки я розумію, посеред зборів людина десь зникла, не вийшла на зв’язок.

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У нього ще є чинний контракт з Кривбасом. Він готовий пожертвувати цим контрактом. Ясна річ, що є санкції, які можуть бути на нього накладені. Тобто футболіст готовий до цього і не готовий повертатися в розташування клубу", – розповів Бурбас у новому випуску BurBuzz.

Пізніше Кривбас на офіційному сайті підтвердив відхід Омельченка: "Сьогодні в українських ЗМІ зʼявилась інформація щодо воротаря ФК Кривбас Ігоря Омельченка, який самовільно залишив розташування команди на зборах. ФК Кривбас інформує – дійсно, футболіст Ігор Омельченко самовільно залишив розташування команди на зборах в Словенії та не повернувся до України разом з командою. Клуб звʼязався з гравцем, але він відмовляється повертатись до ФК Кривбас.

Кривбас продовжує проводити усі необхідні заходи для повернення футболіста до розташування команди та комунікує з відповідними органами стосовно даного питання. ФК Кривбас проінформував УПЛ про ситуацію, яка склалась. Футболіст має чинний контракт з нашим клубом ще на один рік. Ми закликаємо Ігоря Омельченка повернутись до виконання контрактних зобовʼязань".

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