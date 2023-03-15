В одному з епізодів захисник Інтера і збірної Нідерландів Дензел Дюмфріс цікавим способом зупинив хавбека "драконів" Вандерсона Галену. У боротьбі за м'яч, вже падаючи на газон, гравець Інтера потягнув суперника за шорти і стягнув їх із Вандерсона. Курйозний момент прогнозовано розлетівся соцмережами.

Порту – Інтер – відеоогляд матчу з тотальним нефартом "драконів"

А вже на останніх хвилинах гри Дюмфріс став справжнім героєм Інтера. Саме Дензел в останню мить вибив м'яч з лінії воріт, коли Онана вже був безсилий. Після цього Порту ще й двічі влучив у каркас, але "нерадзуррі" таки втримали прийнятні для себе нулі на Драгау та вийшли у чвертьфінал.

Жеребкування 1/4 фіналу ЛЧ відбудеться у п'ятницю, 17 березня.

Інтер вистраждав путівку у чвертьфінал Ліги чемпіонів – Порту відверто не пощастило