Інтер отримав дуже неприємні новини через участь свого футболіста у великому турнірі збірних.

Фланговий універсал Тейджон Б'юкенен зламав гомілку в розташуванні збірної Канади, інформує La Gazzetta dello Sport.

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Це сталося на тренуванні, коли "кленові" готувалися до плей-офф Копа Амеріка. Орієнтовний термін відновлення Б'юкенена – 5-6 місяців, тобто цього року він вже не зіграє. Інтеру доводиться екстрено виходити на ринок у пошуках вінгбека. "Нерадзуррі" розглядають дешевих ветеранів – Маркос Алонсо, Лайвен Курзава чи навіть повернення Івана Перішіча.

Нагадаємо, Інтер лише півроку тому придбав Б'юкенена з Брюгге за 7 млн євро. Канадець встиг відіграти 10 матчів та відзначитися одним голом.

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