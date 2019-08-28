Гравець Інгульця Коробка відзначився шедевральним голом у ворота Металіста 1925 у матчі Кубка України

Нападник Інгульця Володимир Коробка забив розкішний гол в матчі Кубка України у ворота Металіста 1925.

У матчі проти Металіста 1925 Коробка забив дуже ефектний гол у ворота харків'ян. Наприкінці першого тайму захисник віддав передачу через усе поле, а нападник першим дотиком перекинув голкіпера суперників.

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Відзначимо, що Інгулець без проблем здолав Металіст 1925 та пройшов до наступної стадії Кубка України.

Нагадаємо, жеребкування Кубка України відбудеться сьогодні, 28 серпня, о 13:00.