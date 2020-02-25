toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Нідерланди
ДИНАМО ЛІВЕРПУЛЬ - ВЕСТ ХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Гравець Херенвена влучним ударом здійснив переполох у буфеті стадіону – відео дня

07:30 611 Читать на русском
Гравець Херенвена влучним ударом здійснив переполох у буфеті стадіону – відео дня
Херенвен – Ден Гааг / Фото Photos.com

За чемпіонатом Нідерландів варто спостерігати, хоча б заради таких епізодів.

Поєдинок 24-го туру чемпіонату Нідерландів Херенвен – Ден Гааг завершився результативною нічиєю 2:2, але прославилась зустріч не голами.

Марсело потрапив до рук поліції через серйозне порушення ПДР – проти зірки Реала відкрили справу

На 72-й хвилині матчу один з гравців господарів відчайдушно намагався зрівняти рахунок та наважився на потужний дальній удар. Мяч не потрапив у ворота, але натомість влучно залетів у буфет стадіону, де ледь не до смерті налякав працівницю.

Херенвен перебуває на 10-й сходинці турнірної таблиці, натомість Ден Гааг бореться за виживання – 18-та сходинка.

Врятувати рядового Цітаішвілі: чотири клуби для вінгера Динамо, який страждає від недовіри тренерського штабу

blog_ava
Юний дублер Пятова оцінив гру проти Десни, пожартувавши зі свого зросту
00:50
978
Теги
Відеоновини футбольні курйози Ден Гааг Ден Гааг Херенвен Херенвен Нідерланди
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
54
хв
Наполі
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук