Гравець Херенвена влучним ударом здійснив переполох у буфеті стадіону – відео дня

За чемпіонатом Нідерландів варто спостерігати, хоча б заради таких епізодів.

Поєдинок 24-го туру чемпіонату Нідерландів Херенвен – Ден Гааг завершився результативною нічиєю 2:2, але прославилась зустріч не голами.

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На 72-й хвилині матчу один з гравців господарів відчайдушно намагався зрівняти рахунок та наважився на потужний дальній удар. Мяч не потрапив у ворота, але натомість влучно залетів у буфет стадіону, де ледь не до смерті налякав працівницю.

Херенвен перебуває на 10-й сходинці турнірної таблиці, натомість Ден Гааг бореться за виживання – 18-та сходинка.

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