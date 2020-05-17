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Гравець Герти поцілував одноклубника попри заборону святкувати голи

09:12 174 Читать на русском
Гравець Герти поцілував одноклубника попри заборону святкувати голи
Той самий епізод / Bild

Захисник Герти Дедрік Боята не стримав емоцій після першого гола берлінців у ворота Хоффенхайма в матчі 26 туру Бундесліги.

 
Кевін Акпогума 58’
Ведад Ібішевіч 60’
Матеус Кунья 74’
58’ Кевін Акпогума
60’ Ведад Ібішевіч
74’ Матеус Кунья

Колишній захисник Манчестер Сіті поцілував одноклубника Марко Груїча, порушивши вимогу дотримуватися соціальної дистанції. Щоправда, футболісти не отримають покарання, адже вимога має рекомендаційний характер, стверджує Goal.com.

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"Сподіваюся, люди розуміють, що це всього лиш рекомендація. Ми отримали негативний результат тесту на коронавірус шість разів, останній – вчора. Емоції – це частина гри. Інакше немає сенсу грати у футбол", – сказав наставник Герти Бруно Лаббадія.

Нагадаємо, Герта розбила Хоффенхайм з рахунком 3:0 у першому матчі після відновлення Бундесліги.

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Теги
Німеччина Дедрік Боята Дедрік Боята Герта Герта футбольні курйози Марко Груїч Марко Груїч Бруно Лаббадія Бруно Лаббадія Хоффенхайм - Герта
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