Гравець Герти поцілував одноклубника попри заборону святкувати голи

Захисник Герти Дедрік Боята не стримав емоцій після першого гола берлінців у ворота Хоффенхайма в матчі 26 туру Бундесліги.

Колишній захисник Манчестер Сіті поцілував одноклубника Марко Груїча, порушивши вимогу дотримуватися соціальної дистанції. Щоправда, футболісти не отримають покарання, адже вимога має рекомендаційний характер, стверджує Goal.com.

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"Сподіваюся, люди розуміють, що це всього лиш рекомендація. Ми отримали негативний результат тесту на коронавірус шість разів, останній – вчора. Емоції – це частина гри. Інакше немає сенсу грати у футбол", – сказав наставник Герти Бруно Лаббадія.

Нагадаємо, Герта розбила Хоффенхайм з рахунком 3:0 у першому матчі після відновлення Бундесліги.

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