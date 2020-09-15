Резонансний інцидент трапився під час матчу 1/32 фіналу Кубка Німеччини, в якому Гамбург поступився Динамо Дрезден (1:4).

Після гри захисник Гамбурга Тоні Ляйстнер, який, до речі, є вихованцем Дрездена, пішов на трибуни, щоб провчити зухвалого уболівальника. Ніхто не завадив футболісту дістатися до кривдника і вдарити його.

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Пізніше стала відома причина такого вчинку. Річ у тім, що опальний вболівальник прокричав: "Сподіваюся, твоя дружина втратить дитину". Дружина Тоні справді зараз вагітна.

Футболіст у своєму Інстаграмі уже встиг перепросити за все, що відбулося в Дрездені, зазначивши, що зазвичай витримує будь-який тиск. Однак в цьому епізоді все ж не зміг впоратися з емоціями.

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