Гравець ФК Львів Каленчук: Склад команди змінився практично наполовину

Півзахисник ФК Львів Максим Каленчук розповів про підготовку команди до нового сезону.

"Склад команди змінився практично наполовину. З потенційних новачків я знаю тільки Сергія Вороніна – ми разом з ним грали в Сталі.

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Ми ще не так багато ігор зіграли під керівництвом нового головного тренера, тому поки рано говорити про мою позицію і функції на полі. Ми поки вивчаємо один одного, знайомимося з тренувальним процесом, який був запропонований новим тренером. У нас в команді всі будуть працювати над спільними цілями. У нас всі обороняються і всі атакують.

У кожного тренера – свій підхід і бачення футболу, тому змінився і тренувальний процес, і організація на полі, поза ним. Відбувається знайомство з новими гравцями, награвання нових ігрових зв'язків. Важливо розуміти один одного без слів, оскільки ті ж бразильці поки не говорять ні англійською, ні російською", – цитує Каленчука прес-служба ФК Львів.