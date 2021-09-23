Нападник роттердамців Браян Лінсен став автором класного взяття воріт в поєдинку чемпіонату Нідерландів проти Херенвена.

На 60-й хвилині 30-річний форвард наважився на удар п'ятою після навісу з флангу. Ризик себе виправдав – кіпер Херенвена не чекав таких хитрощів, а м'яч від стійки влетів у сітку воріт. Це вже 6-й м'яч для Лінсена у всіх турнірах сезону 2021/22.

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Цей гол виявився переможним – Фейєнорд здолав Херенвен з рахунком 3:1. Підопічні Арне Слота піднялися на 4 місце турнірної таблиці Ередивізі, набравши 12 очок у 5-ти матчах. Херенвен йде 6-м – 10 пунктів.

Шедевр Лінсена вже претендує на звання найкращого гола місяця в чемпіонаті Нідерландів.