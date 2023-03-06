Гравець Расінга (Абіджан) Мустафа Сіла отримав інсульт під час матчу чемпіонату Кот-д'Івуару і помер у машині швидкої допомоги.

У Кот-д'Івуарі сталася страшна трагедія. Під час матчу місцевого чемпіонату 21-річний гравець Расінга Мустафа Сіла впав на землю і втратив свідомість. Як інформує журналіст News Foot Даду Екофо, це сталося внаслідок інсульту.

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Повідомляється, що гравця забрала машина швидкої допомоги, але він помер дорогою до лікарні.

Расинг відомий своїм тісним зв'язком з Ніццою, з якою співпрацює з сезону 2018/19. На даний момент часу команда посідає 7 місце в чемпіонаті Кот-д'Івуару.