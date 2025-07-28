Люсьєн Агуме принесе Інтеру 8 млн євро, хоча у футболці "нерадзуррі" його майже не бачили. Він був куплений влітку 2019 року у Сошо у віці 17 років за 4,5 мільйона євро, проте так і не заграв у жодній з орендованих команд – у Спеції, Бресті та Труа. Француз, якого називали "майбутнім Погба", знайшов себе в Севільї, куди в січні 2024 року перебрався на правах оренди з опцією викупу.

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Клуб з Андалусії скористався правом викупу за 4 мільйони євро. Але в контракт була включена опція отримання Інтером ще 50% від майбутньої ціни перепродажу. Севілья може скасувати цей пункт, якщо заплатить Інтеру ще 4 млн євро – в цьому випадку міланський гранд отримає тільки 10% з перепродажу гравця.

Агуме добре проявив себе на молодіжному Євро, і попит на нього значно зріс. Тепер Севілья схиляється до того, щоб заплатити Інтеру 4 млн євро і забрати 90% вирученої суми з гравця собі.

Завдяки додатковим грошам Інтер планує підписати форварда Аталанти Адемолу Лукмана.

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