Гравець Евертона був оштрафований через зйомки у рекламі букмекерської контори

Захиснику англійського клубу Єррі Міні вдалось уникнути дискваліфікації за зв’язок з букмекерами.

Захисник збірної Колумбії та англійського Евертона Єррі Міна був оштрафований на 11,2 тис. євро за порушення заборони, пов'язаної з букмекерськими конторами. Нагадаємо, влітку йому були пред'явлені звинувачення через участь у зйомках рекламного ролика букмекера Betjuego.

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Міна повністю визнав свою провину і попросив вибачення. Федерація футболу Англії вирішила обмежитись лише грошовим штрафом і попередженням. Повторне порушення потягне за собою більш жорсткі санкції.

Міна уникнув дискваліфікації ще й тому, що всі кошти від зйомок у рекламному ролику футболіст пожертвував своєму благодійному фонду Yerry Mina Foundation. Його фонд допомагає дітям-сиротам у Колумбії.

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