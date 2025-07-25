Центрбек Динамо Крістіан Біловар відповів на запитання Tribuna стосовно переговорів з іноземними командами.

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– У вас була пропозиція від клубу з Чехії минулого року. Які у вас футбольні плани на найближче майбутнє, адже контракт з Динамо закінчується наприкінці цього року.

– Так, це правда, в мене була пропозиція від іноземного клубу. Приємно, що на тебе звертають увагу, але насамперед веду розмови щодо нового контракту з Динамо. Якщо клуб запропонує мені новий контракт, то підпишу угоду з киянами.

Це клуб, який дав мені все, починаючи з дитинства і до цього часу. Це клуб, який завжди мені допомагав, який давав мені можливість робити свої перші кроки у футболі. Буду все своє життя вдячний цьому клубу за те, що він робив для мене, – сказав Біловар.

Нагадаємо, що Біловар є вихованцем Динамо. В складі київської команди він провів 36 матчів. Також виступав в оренді в кіпрському АЕЛ та Чорноморці. Transfermarkt оцінює Біловара в 1,2 мільйони євро.

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