Гравець Динамо Загреб розридався після нічиєї з Шахтарем – його заспокоювали пожежні

Кожен по-своєму реагує на поразку у матчі, а от хорватський захисник Діно Періч не міг стримати сліз після нічиєї з Шахтарем.

Захисник загребського Динамо Діно Періч був настільки вражений і шокований безглуздою втратою перемоги свого клубу над донецьким Шахтарем у доданий час, що після закінчення матчу не міг стримати сліз. Гравець був у такому розпачі, що закривши руками обличчя сів під рекламним щитом і ще довго не міг заспокоїтись. Діно намагались підбадьорити навіть пожежні, які обслуговували поєдинок, повідомляє хорватське видання Jutarnji List.

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Нагадаємо, на 90-й хвилині матчу 4-го туру Ліги чемпіонів Динамо – Шахтар загребці вели з рахунком 3:1. Однак у доданий час хорвати примудрились пропустити двічі і втратити перемогу у поєдинку.

Наступний матч у групі С Динамо Загреб проведе у Бергамо проти місцевої Аталанти. Матч відбудеться 26 листопада о 22:00 за київським часом.

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