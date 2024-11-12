У себе на батьківщині 21-річного Батуріну називають "новим Модрічем" – у збірній Хорватії він виступає на одній позиції з Лукою. Як інформує AS, посилаючись на Sky Germany, Мартін відхилив пропозицію Реала.

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Повідомляється, що "бланкос" запропонували гравцеві п'ятирічний контракт, проте перші два сезони він мав провести в оренді. Судячи з усього, саме пункт про оренду і не влаштував хорвата. Проте, очікується, що у 2025 році Реал може переглянути цю умову. Так чи інакше, Батуріна вимагатиме гарантію отримання ігрового часу. Його турбують приклади молодих гравців Реала, які мало грають після переїзду в Мадрид.

Раніше спортивний директор Шахтаря Даріо Срна зазначав, що "гірники" напевно підписали б Батуріну, якби не війна Росії проти України.

Нагадаємо, що Андрій Лунін погодився перейти в Реал, знаючи, що піде в оренду для адаптації в Іспанії та отримання стабільної ігрової практики. У підсумку воротар пограв за Леганес, Вальядолід і Ов'єдо, перш ніж остаточно став повноцінним гравцем "бланкос".

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