Воротар Динамо Руслан Нещерет вже скоро зможе скласти конкуренцію Денису Бойку за місце у воротах.

Нещерет вже сьогодні повертається до тренувань у складі Динамо, повідомляє Динамоманія.

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Руслан відновлювався від перелому носа – голкіперу довелось перенести операцію. Цікаво, що це вже друга подібна травма гравця у цьому році.

Вперше Нещерет травмувався взимку в товариському матчі проти норвезького Буде-Глімт, а вдруге – на початку вересня. Динамо ж наразі має лише одного здорового воротаря – Георгій Бущан наразі заліковує пошкодження.

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