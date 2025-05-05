Як стало відомо "Футбол 24", ізраїльський Маккабі з Хайфи продовжувати оренду у Динамо 24-річного захисника Олександра Сироти не має наміру.

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"Зелені" проводять невдалий сезон, на думку клубного керівництва, тому на команду чекає серйозна чистка складу.

Наразі Маккабі Хайфа в турнірній таблиці ізраїльської Прем'єр-ліги посідає 3-тє місце, маючи 58 очок після 33 матчів. Третього травня команда Сироти в матчі 33-го туру програла на своєму полі Хапоелю Хайфа з рахунком 1:5.

У нинішньому сезоні Олександр Сирота провів за Маккабі Хайфа у всіх клубних турнірах 23 матчі, забив 2 голи.

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