Микола Михайленко став учасником кумедного епізоду після завершення поєдинку чемпіонату України.

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Команда Олександра Шовковського у 22-му турі здобула виїзну перемогу над львівським Рухом із рахунком 2:0. Після фінального свистка футболісти поспілкувалися з пресою та вирушили до автобуса. Однак Михайленко помилково опинився серед гравців суперника та почав шукати своє місце. Усвідомивши помилку, він усміхнувся і попрямував до транспортного засобу Динамо.

Столичний клуб завдяки цій перемозі набрав 54 очки та продовжує лідирувати в турнірній таблиці чемпіонату України, випереджаючи найближчого конкурента на чотири бали.

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