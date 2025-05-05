Хавбек Динамо Антон Царенко, який на правах оренди виступає за Лехію, поділився враженнями від роботи під керівництвом Олександра Шовковського та його попередника Мірчі Луческу.

"Для мене це два дуже авторитетні наставники, і я безмежно їм вдячний, що мав можливість попрацювати під їхнім керівництвом. У кожного свій стиль і бачення гри, але вони обидва мають подібні вимоги й принципи", – сказав Царенко в інтерв'ю Українському футболу.

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До слова, Мірча Луческу тренував Динамо у 2020-2023 рр. Під його керівництвом кияни виграли чемпіонат, кубок та Суперкубок країни. Олександр Шовковський очолив Динамо в листопаді 2023 року. Наразі "біло-сині" посідають перше місце у турнірній таблиці УПЛ, відрив від найближчого переслідувача, Олександрії складає 4 очки.

Нагадаємо, Антон Царенко з літа 2024 року виступає за польську Лехію на правах оренди. У поточному сезоні 20-річний гравець провів 27 матчів за клуб, у яких забив 2 голи та віддав 2 асисти. Угода Царенка з Лехією розрахована до кінця сезону.

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