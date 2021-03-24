Головний тренер збірної України Андрій Шевченко взяв участь у тренуванні національної команди, де став "жертвою" захисника.

Шевченко вирішив долучитись до тренування та взяв участь у вправі з контролю м'яча. Проти наставника не дуже обережно зіграв Олександр Сирота, який буквально поклав на газон легендарного екс-форварда.

Франція – Україна: анонс матчу відбору до ЧС-2022

В іншому епізоді не вдалось продемонструвати свою техніку Олександру Зінченку – Юхим Конопля не повівся на фінти у виконанні гравця Ман Сіті та без проблем відібрав м'яч.

Нагадаємо, вже сьогодні, 24 березня, України проведе свій перший матч відбору до чемпіонату світу 2022 року проти збірної Франції. Початок зустрічі о 21:45.

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