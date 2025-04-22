"Тиск результату через боротьбу за чемпіонство? У такому клубі як Динамо, навіть коли ти не ведеш боротьбу за чемпіонство, тиск є завжди. Завжди є тиск за помилку. Всі розуміють, що це великий клуб, у який всі хочуть потрапити. Тут завжди величезна конкуренція, нас завжди хочуть обіграти, і на твоє місце у команді багато претендентів. Тому є великий тиск є не тільки на захисника, а й на будь-якій позиції.

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Для нас обидві команди – прямі конкуренти. Немає якоїсь недооцінки Олександрії. Знаю, що багато людей говорять, що ми їх не сприймаємо. Мені здається, вони ще у першому колі показали, що це дуже пристойна команда і по грі, і по гравцях. Усі кажуть, що Шахтар наш прямий конкурент, але таблиця показує зовсім інакше", – поділився Біловар у програмі ФУТБОЛ 360.

Додамо, що Крістіан провів за Динамо 24 матчі у цьому сезоні, проте результативними діями не відзначався. "Біло-сині" з 63 очками очолює турнірну таблицю УПЛ, тоді як Шахтар аж третій з 53 балами.

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