Гравець Динамо міг приєднатись до Чорноморця, – ЗМІ
Півзахисник Динамо Вікентій Волошин, який першу половину сезону провів у складі Зорі, зупинився у кроці від переходу до Чорноморця.
Нещодавно Вікентій Волошин опинився у розташуванні Чорноморця на перегляді перед можливим переходом, повідомляє Sport.ua.
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Зазначається, що гравець уже покинув Одесу, тож справа до підписання контракту так і не дійшла. Таким чином, Волошин повернеться до розташування Динамо.
До слова, Вікентій першу частину сезону провів у складі Зорі на правах оренди, зіграв у 4 матчах, але результативними діями не відзначився. Transfermarkt оцінює атакувального півзахисника у 250 тисяч євро.
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