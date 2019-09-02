Караваєв прокоментував трансфер Коноплянки в Шахтар

Хавбек київського Динамо Олександр Караваєв на відкритому тренуванні збірної України оцінив сенсаційний перехід Євгена Коноплянки в донецький Шахтар.

"Чи піде збірній на користь трансфер Коноплянки в Шахтар? Звичайно, піде. Я впевнений, що він складе конкуренцію в команді, матиме постійну ігрову практику.

Коноплянка офіційно перейшов у Шахтар

Це буде і для нього плюс, тим паче, йому не буде потрібна адаптація. Він у своїй країні, мовного бар'єру не буде. Я впевнений, що в нього все вийде", – розповів Караваєв в ефірі FootballHub.

Нагадаємо, сьогодні, 2-го вересня 2019 Коноплянка повернувся в УПЛ, де починав свою кар'єру ще за Дніпро. Цього літа Євген не зміг домовитись про трансфер у Бешикташ. Коно також сватали в Рому та Сампдорію. Ще напередодні українець був близький до того, щоб залишитися в Шальке.

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