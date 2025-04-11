"Мені найголовніше зараз отримувати ігрову практику, і якщо називати клуб... Мені головне, щоб я прийшов туди, і тренер був впевнений, що от є Саленко, і він буде грати.

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Звичайно, я готовий на оренду. Треба ігрова практика. 5 хвилин тільки зіграв. Якщо щось зміниться в Динамо – але я не знаю, я такими питаннями не займаюсь – мені скажуть, що я буду отримувати багато часу і показувати тим, що я буду виходити і грати – то так, я залишусь в Динамо. Все-таки один з найсильніших... Найсильніший клуб.

Хочеться залишитись в Києві. Я ж тут народився, мені буде приємніше перебувати – тут друзі, сім'я. Але якщо ігрова практика і кудись їхати, наприклад у Львів, – я поїду", – поділився Роман Саленко в коментарі ВДИНАМО.

Нагадаємо, півзахисник виступає за команду Динамо U-19, тоді як за основну зіграв у 4 матчах (лише 7 хвилин на полі). За юнацьку команду Динамо Саленко зіграв у 23 матчах, записавши до свого активу 5 голів та 10 асистів.

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