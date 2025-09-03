Челсі у липні оформив перехід Іше Семюелс-Сміт до Страсбура. Захисник навіть потрапив до заявки на один з матчів ельзасців в Лізі 1. Утім, 19-річний гравець не залишився у складі французького клубу.

Челсі остаточно здихався екс-гравця збірної Англії, відпустивши до дружнього клубу – 6 трансфер між командами

Через 33 дні після трансферу у Страсбур лондонці оголосили, що Іше Семюелс-Сміт повернувся до Челсі. А потім захисника віддали в оренду Суонсі. Таким чином, за недовгий час гравець побував в АПЛ, Лізі 1 та Чемпіоншіпі.

Додамо, що Челсі та Страсбур належать одному власнику – BlueCo.

Вважається, що на долю Іше Семюелс-Сміт вплинуло те, що Ісмаель Дукуре продовжив угоду зі Страсбуром. Саме тому 19-річному оборонцю знайшли новий клуб, щоб він отримував ігрову практику.

