У матчі другої Бундесліги між Дармштадтом та Регенсбургом Бадер вступив у верхову боротьбу за м'яч, після чого приземлився і почав кричати, тримаючись за низ живота, повідомляє Bild.

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Гравець вже був прооперований – у Бадера діагностували розрив яєчка, через що пропустить близько місяця. Травму прокоментував наставник Дармштадта Торстен Ліберкнехт: "Він отримав серйозну травму живота. Біль посилився, і була проведена термінова операція. Бадер буде відсутній кілька тижнів. Це велика втрата для нас".

Додамо, що Бадер відіграв 19 матчів за Дармштадт цього сезону, в яких записав до свого активу гол та асист.

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