"Франція – фаворит групи. Думаю, у нас є рівень, щоб грати на рівних з Україною, Фінляндією і Казахстаном. Ми зможемо боротися з ними за друге місце в квартеті", – цитує Луліча Reprezentacija.

Боснія і Герцеговина отримала нового тренера – він протистоятиме збірній України у відборі на ЧС-2022

До слова, збірна України у групі D європейського відбору зіграє із Боснією і Герцеговиною. Відбір "синьо-жовті" завершуватимуть саме матчами з підопічними Петева (12 жовтня та 16 листопада).

Також за вихід до фінальної частини ЧС-2022 "синьо-жовті" боротимуться із Францією, Фінляндією і Казахстаном.

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