Гравець Бернлі отримав жовту картку за поцілунок суперника – курйозне відео

В матчі 34-го туру АПЛ Бернлі – Кардіфф трапився незвичний епізод. Форвард Ешлі Барнс отримав жовту картку за оригінальний прояв емоцій.

Наприкінці першого тайму матчу Бернлі – Кардіфф нападник господарів Ешлі Барнс отримав курйозну жовту картку. 29-річний нападник під час словесної перепалки з гравцем суперника несподівано двічі дотулився губами до нього.

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Арбітр жест доброти не оцінив та показав Барнсу жовту картку. Матч завершився перемогою Бернлі з рахунком 2:0, після чого господарі набрали 39 очок та практично гарантували собі місце в АПЛ на наступний сезон.

До слова, в активі Барнса 10 голів у Прем'єр-лізі 2018/19.