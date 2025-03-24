Лівий захисник збірної Бельгії Максім де Кейпер поділився враженнями від перемоги над збірною України (3:0) в другому поєдинку плей-офф Ліги націй.

"Це було важко. Ми знали, що потрібно забити щонайменше два голи... Я забив одразу, тож можемо бути задоволені.

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Мені пощастило. Я вийшов на поле й одразу забив. Це приємне відчуття, тому що останні кілька матчів були непростими. Ми – нова команда, і нам ще потрібно працювати. У червні на нас чекають два важливі матчі", – сказав де Кейпер для Le Soir.

Нагадаємо, захисник Брюгге забив гол через хвилину після виходу на поле в матчі з Україною (3:0). У червні національна збірна Бельгії зіграє поєдинки відбіркового етапу чемпіонату світу 2026 року проти Північної Македонії та Уельсу.

У нинішньому сезоні Максім де Кейпер провів 43 матчі за клуб, забив 3 голи та віддав 6 асистів. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 12 мільйонів євро.

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