Гравець Аякса відмовив збірній Нідерландів і буде виступати за США

Захисник Аякса Сержиньйо Дест вирішив відхилити пропозицію збірної Нідерландів і продовжити виступи за національну команду США.

18-річний футболіст народився в Нідерландах, він є вихованцем академії Аякса, але його батько – американець. Дест вже декілька років виступає за молодіжні збірні США і вже навіть встиг провести кілька товариських матчів у складі головної команди.

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В цьому сезоні Дест отримав місце в основі Аякса і цим звернув на себе увагу представників зібрної Нідерландів. 18-річного футболіста вже найближчим часом могли запросити в команду Рональда Кумана, однак він обрав інший варіант, інформує Bleacher Report. Дест вирішив, що буде грати за збірну США. Його офіційний дебют очікується вже у листопаді, коли американці в Лізі Націй КОНКАКАФ зіграють проти Канади.

Зазначимо, що в цьому сезоні Дест зіграв 9 матчів в Ередивізі і 3 в Лізі чемпіонів.

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