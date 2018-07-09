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Гравець Арсенала-Київ Домбровський розповів про тренерські методи Раванеллі

10:17 290 Читать на русском
Гравець Арсенала-Київ Домбровський розповів про тренерські методи Раванеллі
Андрій Домбровський / фото: ФК Арсенал-Київ

Півзахисник київського Арсенала Андрій Домбровський розповів про підготовку команди до нового сезону.

"Ми готуємося до старту в УПЛ за планом, розробленим новим тренерським штабом. У передсезонних товариських матчах ніхто не вимагає перемагати. Вважається, що той, хто виграє всі ігри на зборах, той не може потім показувати такий темп у матчах чемпіонату.

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Звичайно хочеться перемагати, але зараз закладається фундамент насамперед якості гри і командної взаємодії між гравцями.

Навантаження у нас дуже серйозні. У порівнянні з минулим сезоном вони значно зросли. Багато різноманітних вправ, роботи в тренажерному залі.

Тренерські методи нового головного тренера Фабріціо Раванеллі відрізняються від тих, які застосовував Сергій Литовченко. Зараз у нас велика інтенсивність в заняттях, багато ривкової і швидкісної роботи. З Сергієм Вікторовичем ми в основному набирали кілометраж, брали кількістю. Тобто темп був нижчим, а пробіг був більшим.

Невдовзі старт в Прем'єр-лізі і перша гра з ФК Львів. Упевнений, що хлопці будуть повністю викладатися і віддавати всі сили для перемоги. Треба рости, треба розвиватися і не зупинятися на досягнутому.

Клуб створив дуже хороші умови для підготовки. Тренувальні поля в ідеальному стані. Є все необхідне для того щоб повністю присвятити себе футболу і досягати поставлених цілей", – цитує Домбровського прес-служба Арсенала-Київ.

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Андрій Домброський Андрій Домброський Арсенал-Київ Арсенал-Київ Фабріціо Раванеллі Фабріціо Раванеллі
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