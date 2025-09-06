Фабріціо Романо відомий серед футбольних уболівальників як трансферний оракул. Виявилося, що захисник збірної Польщі Якуб Ківйор також дізнався про свою оренду безпосередньо від інсайдера, а не від власного клубу.

Арсенал ризикує втратити 65-мільйонного новачка – він втягнутий у гучний скандал із шантажем та стріляниною

"Каноніри" віддали Ківйора в Порту на правах оренди після того, як підписали з Байєра П'єро Інкап'є. За словами самого поляка, він не був повністю в курсі того, що оренда в Порту завершена, і навіть був готовий тренуватися в складі Арсеналу, коли раптом Фабріціо Романо повідомив новину. Друзі та родина привітали його, але клуб не повідомив захиснику про угоду.

"Фабріціо Романо оголосив: "Поїхали!", і я почав отримувати десятки повідомлень та дзвінків з привітаннями. Я почав тренуватися... Гравці побачили це на своїх телефонах і запитали, навіщо я одягнув форму, якщо угода вже закрита", – цитує Якуба FourFourTwo.

Ліверпуль здобув мінімальну перемогу в напруженій зарубі з Арсеналом – усе вирішив шедевральний штрафний