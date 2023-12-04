Ще 2 потенційні жертви виступили з обвинуваченнями на адресу неназваного гравця АПЛ, повідомляє The Telegraph.

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Зазначається, що гравець продовжує виступати як за свій клуб, так і за національну збірну з моменту його першого затримання у липні 2022 року. Він начебто продовжував скоювати злочини, коли перебував під заставою. Раніше його звинувачували 3 жінки, але нещодавно додались ще дві. Одна із заявниць поскаржилась на реакцію Футбольної асоціації Англії, яка, на її думку, не сприйняла звинувачення серйозно.

Інша жертва вважає, що саме квола реакція ФА посприяла тому, що вона постраждала від зловмисника. "Якби вони вирішили сприйняти перше звинувачення серйозно... Якби вони відсторонили його, я б ніколи не потрапила в таку ситуацію, в якій була того дня. Рішення ФА спричинило мені страждання". Додамо, що наразі особу футболіста тримають в секреті через юридичні нюанси.

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