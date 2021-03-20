Рома здолала Інтер у надрезультативному протистоянні жіночих команд (4:3).

Голкіпер жіночої команди Роми отримала найбезглуздішу червону картку в історії футболу – відео курйозу

Глядачам запам'ятається гол футболістки "вовків" Марії Банушіч, яка у стрибку через себе замкнула навіс з лівого флангу. На радощах дівчина зняла футболку, за що арбітр покарав її жовтою карткою.

Після 16-ти турів елітного жіночого дивізіону Італії Рома розташувалась на 4-й сходинці, Інтер – 8-й.

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