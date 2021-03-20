Гравчиня Роми красивою бісіклетою вразила ворота Інтера – дівчина відсвяткувала гол без футболки
20:53 - Читать на русском
Марія Банушіч створила окрасу поєдинку жіночих команд Роми та Інтера.
Рома здолала Інтер у надрезультативному протистоянні жіночих команд (4:3).
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Глядачам запам'ятається гол футболістки "вовків" Марії Банушіч, яка у стрибку через себе замкнула навіс з лівого флангу. На радощах дівчина зняла футболку, за що арбітр покарав її жовтою карткою.
Після 16-ти турів елітного жіночого дивізіону Італії Рома розташувалась на 4-й сходинці, Інтер – 8-й.
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