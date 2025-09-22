Гравчиня Барселони слідом за Ямалем забрала нагороду найкращої молодої футболістки року
France Football оголосив володаря премії Копа, яку вручають найкращій молодій гравчині за підсумками календарного року. Трофей дістався
Гравчиня Барселони Вікі Лопес отримала нагороду Трофей Копа серед жінок на церемонії від France Football.
Трофей Копа – престижна індивідуальна нагорода, яку вручають найкращій молодій футболістці світу віком до 21 року. Вона названа на честь легендарного французького форварда Раймона Копа і є своєрідним "Золотим м’ячем" для нової генерації гравчинь.
