"Грав у збірній, в Шахтарі – раптом все різко обірвалось": Бутко розповів про свої стосунки з Каштру

Оборонець "гірників" Богдан Бутко, який на правах оренди виступає за польський Лех, пригадав, як переживав через непотрапляння до складу Шахтаря після приходу Луїша Каштру.

"Завжди, коли приходить новий тренер, ти хочеш показати свої найкращі якості. Коли прийшов Каштру, на зборах я був найкращим в тестах, в ігровому плані не був гіршим за тих, хто на моїй позиції. В якихось моментах виглядав навіть краще. Але на це чомусь закривалися очі. І знову ж таки – мені ніхто нічого не пояснював.

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У той період було дуже важко. Грав у збірній, в Шахтарі, все було добре, все виходило, і дуже різко все обірвалося. Коли не граєш рік, просто сходиш з розуму. Ти все робиш нормально – я ж не зменшував вимоги до себе. Дуже важко. Можна сказати, що мало до зриву не доходило. Хотілося просто все кинути і поїхати куди-небудь в гори. Але у мене є сили довести, що я буду грати в Шахтарі на позиції правого захисника. І я буду цього хотіти, поки будуть ці сили", – сказав Бутко в інтерв'ю виданню Tribuna.

Нагадаємо, український захисник не отримував ігрового часу після приходу Луїша Каштру, тому взимку цього року відправився в оренду в польський Лех.

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