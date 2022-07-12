"Рудько грав на аматорському рівні. Здавалося, він кидається на диван, а не на поле. Лех помилився при трансфері. Говорили про дійсно хороших воротарів, які були під рукою за пристойну ціну, наприклад, Плаха", – зазначив Влодарчик у ефірі Meczyki.

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Додамо, що Лех був знищений Карабахом у матчі-відповіді Ліги чемпіонів (1:5). Рудько припустився помилок у двох взяттях воріт, а ще в одному з голів примудрився пропустити м'яч поміж ніг.

Зауважимо, що українець перебрався до польського клубу на правах оренди цього літа та зіграв у двох матчах ЛЧ. Перша зустріч вийшла куди позитивнішою – Лех переміг (1:0), а Рудько втримав ворота на замку.

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