"Грав би за Валенсію – ніхто б про нього не знав": чемпіон світу-1986 Руджері знищив Піке

"Піке – посередній гравець, як я та багато інших. Він красень із класною борідкою, випромінює бунтарську енергію, бо він із Шакірою і тому подібне. Та якби він грав за Валенсію, то про нього ніхто б не знав.

Піке вирішив освоїти серфінг – Шакіра зраділа падінню зірки Барселони

Він виходить на поле через те, як грає Барселона. Він не піддається тиску, крім матчів проти великих команд. Він наче я, нормальний хороший оборонець, але не більше", – запевнив Руджері в ефірі FOX Sports Sur.

До слова, в сезоні 2019/20 Жерар Піке провів 43 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

Елегантна Барса, футуристичний Лондон, пікселі Дортмунда та ювілей ПСЖ – як виглядатимуть гранди в новому сезоні