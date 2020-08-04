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"Грав би за Валенсію – ніхто б про нього не знав": чемпіон світу-1986 Руджері знищив Піке

11:32 - Читать на русском
"Грав би за Валенсію – ніхто б про нього не знав": чемпіон світу-1986 Руджері знищив Піке
Жерар Піке / фото із соцмереж

Аргентинська легенда Оскар Руджері серйозно пройшовся по ігрових якостях оборонця іспанської Барселони Жерара Піке.

"Піке – посередній гравець, як я та багато інших. Він красень із класною борідкою, випромінює бунтарську енергію, бо він із Шакірою і тому подібне. Та якби він грав за Валенсію, то про нього ніхто б не знав.

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Він виходить на поле через те, як грає Барселона. Він не піддається тиску, крім матчів проти великих команд. Він наче я, нормальний хороший оборонець, але не більше", – запевнив Руджері в ефірі FOX Sports Sur.

До слова, в сезоні 2019/20 Жерар Піке провів 43 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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Теги
Жерар Жерар Піке Валенсія Валенсія Барселона Барселона Іспанія Шакіра
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