"Ми з Українською асоціацією футболу вже говорили про той матч, але хочу повторити ще раз: щодня в Україні через війну гинуть діти і дорослі.

Скандал у збірній Боснії і Герцеговини: хто продався Путіну і що буде далі?

Це велика помилка – грати товариський матч із нацією, яка є агресором", – сказав Шевченко у коментарі виданню N1.

Нагадаємо, минулого тижня Боснійська футбольна асоціація заявила, що планує провести 19 листопада спаринг зі збірною Росії. Таке рішення викликало хвилю протесту у футбольній спільноті – проти цього виступили колишні та нинішні зірки збірних Боснії і Герцеговини та України, а також спортивні чиновники, а мер Сараєво навіть пригрозила припиненням співпраці зі скандальною Федерацією.

"Серби хочуть зруйнувати місцевий футбол": чому боснійська Федерація погодилася на товариський матч із Росією?