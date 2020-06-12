Грати у футбол без уболівальників – це те саме, що спати з гумовою жінкою, – екс-форвард збірної України

Колишній нападник Ворскли та Десни Олександр Ковпак, який нині захищає кольори друголігового Полісся, обурений рішенням влади проводити матчі чемпіонату України без глядачів.

“Грати у футбол без уболівальників – це те саме, що спати з гумовою жінкою. Жодного задоволення! Загалом ця ситуація у футболі демонструє ті ж самі процеси, які відбуваються у всій державі – маю на увазі подвійні стандарти.

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У нас чомусь всюди так: одним щось можна, а іншим – ні. Супермаркетам у карантин працювати можна, а малим магазинчикам – ні. Зрештою, якщо вже дозволили працювати супермаркетам, відкрили парки, то чому глядачам не дозволяють відвідувати стадіони? Вони ж на відкритому повітрі!

Ми всі бачили, як ПФЛ провела загальні збори на трибуні стадіону. Представники клубів сиділи на потрібній відстані один від одного – і все було гаразд... Одним словом, подвійні стандарти”, – цитує Ковапака видання Експрес.

Нагадаємо, через карантинні обмеження вболівальникам не можна відвідувати матчі на стадіонах – заборона триватиме щонайменше до липня.

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