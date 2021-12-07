"Що для мене означала вивіска "Скрипник проти Моурінью"? Та нічого. Це хороший знаменитий тренер. Мені не дуже подобається його футбол, але імпонує його аура. Подобається те, як він поводиться і захищає команду. Кажуть, що за нього гравець віддасть життя.

"Чому б із Зорею не почути гімн Ліги чемпіонів?": Скрипник зробив амбітну заяву

Чи було у мене хвилювання перед матчем проти "Особливого"? Я трохи попрацював у Німеччині і грав проти Клоппа і Гвардіоли. Грати з Баварією Гвардіоли було схоже на похід до стоматолога раз на півроку: не хочеться, але потрібно. Прорахувати цього тренера було неможливо. Я поспілкувався з великим тренерами. У Німеччині є така традиція: коли команди виходять на передматчеву розминку, то тренери сходяться у підтрибунному приміщенні. У вас є 10-15 хвилин, щоб поспілкуватися про що хочеш. Про погоду, машини або футбол.

Чи вдалося мені поговорити з Моурінью? Ні. Він подякував за гру і сказав, що Зоря заслуговувала забити хоча б один гол. Ми побажали один одному удачі", – сказав Скрипник у програмі BurBuzz.

Нагадаємо, обидва свої матчі з Ромою у цьогорічній Лізі конференцій Зоря програла: 3:0 вдома і 4:0 на виїзді.

Шахтар – Шериф: анонс матчу Ліги чемпіонів