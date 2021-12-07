"Грати проти Гвардіоли було схоже на похід до стоматолога": Скрипник зізнався, що для нього означала дуель з Моурінью
Головний тренер Зорі Віктор Скрипник розповів про ставлення до протистояння з іменитими тренерами.
"Що для мене означала вивіска "Скрипник проти Моурінью"? Та нічого. Це хороший знаменитий тренер. Мені не дуже подобається його футбол, але імпонує його аура. Подобається те, як він поводиться і захищає команду. Кажуть, що за нього гравець віддасть життя.
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Чи було у мене хвилювання перед матчем проти "Особливого"? Я трохи попрацював у Німеччині і грав проти Клоппа і Гвардіоли. Грати з Баварією Гвардіоли було схоже на похід до стоматолога раз на півроку: не хочеться, але потрібно. Прорахувати цього тренера було неможливо. Я поспілкувався з великим тренерами. У Німеччині є така традиція: коли команди виходять на передматчеву розминку, то тренери сходяться у підтрибунному приміщенні. У вас є 10-15 хвилин, щоб поспілкуватися про що хочеш. Про погоду, машини або футбол.
Чи вдалося мені поговорити з Моурінью? Ні. Він подякував за гру і сказав, що Зоря заслуговувала забити хоча б один гол. Ми побажали один одному удачі", – сказав Скрипник у програмі BurBuzz.
Нагадаємо, обидва свої матчі з Ромою у цьогорічній Лізі конференцій Зоря програла: 3:0 вдома і 4:0 на виїзді.