На матчі з Бельгією та Францією тренер "Скуадри адзурри" не викликав капітана Роми Лоренцо Пеллегріні. "Нам потрібен гравець, який зможе зв'язати півзахист з атакою; який зможе мінятися позиціями з іншими й атакувати. У Барелли є ці здібності. Водночас у нас є й інші гравці, які знають, як грати в цій ролі. Утім, Барелла, ймовірно, вийде на поле завтра. Ніколо більше схожий на треквартісту, а Давіде Фраттезі – на медзаллу (крайнього півзахисника в схемі 4-3-3, – прим.)".

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У разі отримання жовтої картки Джанлуїджі Доннаруммою воротар ПСЖ буде дискваліфікований на наступний матч збірної – проти Франції в неділю. Незважаючи на це, Спаллетті зазначив, що довіриться Доннаруммі. "Він буде грати. Ми повинні довіряти нашим гравцям, які знають, як слід поводитися.

Нічия гарантує нам вихід до наступного раунду? Якщо ми вирішимо, що нічиєї буде достатньо, ми змінимо менталітет команди. Нам потрібно зберігати той самий настрій, який був у нас в останніх матчах, які були ідеальними", – цитує Спаллетті Football Italia.

Матч Бельгія – Італія відбудеться в четвер, 14 листопада в Брюсселі. Початок зустрічі – о 21:45 за Києвом.

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