Краматорськ зіштовхнувся з серйозною проблемою перед матчем 9-го туру Першої ліги проти Оболоні.

Більшість гравців та тренерів Краматорська захворіли на коронавірус перед матчем проти Оболоні, повідомляє Footboom. Кількість хворих не розкривається, проте зазначається, що "грати фактично нікому, так само як і нікому керувати діями команди".

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Керівництво клубу звернулось до Оболоні з проханням перенести зустріч, проте отримало категоричну відмову. ПФЛ же очікує на офіційне звернення Краматорська стосовно перенесення матчу.

Повідомляється, що якщо Краматорську не підуть на зустріч, то клуб розглядає варіант із неприїздом до Києва, що може загрожувати технічною поразкою.

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