"Я дуже люблю Україну, буваю там кожні 2-3 місяці. Але Ізраїль – це моя країна, я не можу розповідати всі секрети.

Маккабі Тель-Авів – Шахтар: Соломон розкрив секрет Каштру та головну мету "гірників"

Маккабі зараз виглядає дуже добре, я дивився останні матчі. Це дуже збалансована команда, добре організована, грає у хороший футбол. Шахтарю буде не так легко, незважаючи на те, що у "гірників" дуже хороша команда", – сказав Грант у коментарі програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Маккабі та Шахтарем відбудеться вже сьогодні, 18 лютого, в Ізраїлі. Початок зустрічі о 22:00.

Маккабі Тель-Авів – Шахтар: анонс матчу 1/16 фіналу Ліги Європи