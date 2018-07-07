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Гранквіст: Гравці збірної Швеції вірили в себе від самого початку ЧС-2018

14:48 10 Читать на русском
Гранквіст: Гравці збірної Швеції вірили в себе від самого початку ЧС-2018
Андреас Гранквіст / Фото: AFP

Захисник збірної Швеції Андреас Гранквіст поділився очікуваннями перед матчем 1/4 фіналу ЧС-2014 Швеція – Англія.

"Ми отримали неймовірний шанс зіграти проти могутньої збірної Англії у чвертьфіналі чемпіонату світу. Впевнений, якщо ми будемо грати такою мотивацією, з якою виходили на попередні поєдинки, ми можемо досягти хорошо результату для нас та насолодитись футболом.

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Було дуже багато скептиків, які не вірили у збірну Швеції, проте ми вірили в себе від самого початку. Ми знали, що у нас чудова команда. Дуже важливо продовжувати мислити та діяти в тому ж ключі.

Це буде неймовірна перемога, проте якщо її не трапиться, ми все одно будемо пишатися своїм виступом на турнірі", – цитує Гранквіста прес-служба ФІФА.

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Нагадаємо, збірна Швеції сьогодні ізустрінеться із Англією в рамках чвертьфінального матчу ЧС-2018. Початок поєдинку о 17:00.

ЧС 20181/4 фіналу

Швеція - Англія: Субота 07 липня 2018

Швеція
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:
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Англія
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Теги
ЧС 2018 Андреас Гранквіст Андреас Гранквіст Швеція Швеція Швеція - Англія
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