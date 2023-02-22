Гранди Серії А можуть повернути Де Дзербі на батьківщину – відома клаусула за екс-тренера Шахтаря
Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі привертає увагу найкращих клубів Європи.
Робота італійського наставника в Брайтоні не залишилася непоміченою. Де Дзербі влітку може змінити АПЛ та повернутися в Італію.
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Як повідомляє Telegraph, якщо Рома, Інтер, Мілан чи Ювентус будуть змушені змінити своїх тренерів влітку, то вони розглянуть кандидатуру 43-річного тренера. В контракті Брайтона передбачено відступну суму в розмірі 11,5 мільйона фунтів, але проти волі тренера клуб втримувати його не буде.
Наразі Брайтон посідає сьому сходинку в турнірній таблиці АПЛ. "Чайки" набрали 35 очок після 24 турів.
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