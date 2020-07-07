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Гранди Манчестера змагаються за зірку Байєра – це не Хаверц

07:30 - Читать на русском
Гранди Манчестера змагаються за зірку Байєра – це не Хаверц
Сульшер і Гвардіола / фото із відкритих джерел

Лідером леверкузенського Байєра Леоном Бейлі цікавляться обидва топ-клуби Манчестера.

Манчестер Юнайтед розглядає 22-річного ямайця як чергову альтернативу Джейдону Санчо, який не поспішає покидати дортмундську Борусію, повідомляє The Athletic.

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За інформацією видання, конкуренцію своїм сусідам готовий створити Манчестер Сіті. "Містяни" й раніше стежили за Бейлі, а після переходу Лероя Сане в Баварію серйозно розглядають можливість підписання зірки Байєра.

До слова, у нинішньому сезоні Леон Бейлі провів за леверкузенський клуб 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті Леон Леон Бейлі Трансфери Манчестер Юнайтед Байєр Байєр
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