Гранди Манчестера змагаються за зірку Байєра – це не Хаверц

Лідером леверкузенського Байєра Леоном Бейлі цікавляться обидва топ-клуби Манчестера.

Манчестер Юнайтед розглядає 22-річного ямайця як чергову альтернативу Джейдону Санчо, який не поспішає покидати дортмундську Борусію, повідомляє The Athletic.

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За інформацією видання, конкуренцію своїм сусідам готовий створити Манчестер Сіті. "Містяни" й раніше стежили за Бейлі, а після переходу Лероя Сане в Баварію серйозно розглядають можливість підписання зірки Байєра.

До слова, у нинішньому сезоні Леон Бейлі провів за леверкузенський клуб 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

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