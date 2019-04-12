toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЛІГА ЄВРОПИ АРСЕНАЛ - НАПОЛІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Гранди АПЛ хочуть переманити скаута РБ Лейпциг

11:19 182 Читать на русском
Гранди АПЛ хочуть переманити скаута РБ Лейпциг
Пол Мітчелл / соцмережі

Голова селекційної служби РБ Лейпциг Пол Мітчелл може перейти до одного з трьох грандів АПЛ на посаду спортивного директора.

Челсі, Арсенал та Манчестер Юнайтед полюють на голову селекційної служби німецького РБ Лейпциг Пола Мітчелла, повідомляє Sky Sports.

Екс-голова селекційної служби Арсенала Міслінтат став спортивним директором Штутгарта

До списку знайдених зірок скаута можна віднести Садьйо Мане, Душана Тадіча, Деле Аллі, Граціано Пелле, Тобі Алдервейрелда, Кірана Тріпп'єра та інших.

РБ Лейпциг готовий запропонувати Мітчеллу новий контракт до 2025 року із розширенням повноважень, а Юліан Нагельсманн, який очолить команду влітку, наполягає на його збереженні на Ред Булл Арені.

Топ-8 юних українців, яких виховує Італія: діаманти Мілана, Ювентуса, Лаціо – ми можемо їх втратити назавжди

Теги
Челсі Челсі Трансфери Челсі Англія Арсенал Арсенал Пол Мітчелл Трансфери Манчестер Юнайтед Трансфери Арсенала Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Чемпіонату Німеччини Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
46
хв
Оболонь-Бровар
19:00
Волинь
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук