Гранди АПЛ хочуть переманити скаута РБ Лейпциг

Голова селекційної служби РБ Лейпциг Пол Мітчелл може перейти до одного з трьох грандів АПЛ на посаду спортивного директора.

Челсі, Арсенал та Манчестер Юнайтед полюють на голову селекційної служби німецького РБ Лейпциг Пола Мітчелла, повідомляє Sky Sports.

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До списку знайдених зірок скаута можна віднести Садьйо Мане, Душана Тадіча, Деле Аллі, Граціано Пелле, Тобі Алдервейрелда, Кірана Тріпп'єра та інших.

РБ Лейпциг готовий запропонувати Мітчеллу новий контракт до 2025 року із розширенням повноважень, а Юліан Нагельсманн, який очолить команду влітку, наполягає на його збереженні на Ред Булл Арені.

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