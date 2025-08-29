Мілан працює над підсиленням захисної лінії й зацікавився Мануелем Аканджі. Як повідомляє The Athletic, 30-річний центрбек Манчестер Сіті входить до списку кандидатів на придбання до закриття літнього трансферного вікна.

"Россонері" вже відпустили Малiка Чау в Ньюкасл та підписали Коні Де Вiнтера з Дженоа. Але керівництво вважає, що цього замало, й планує ще одну гучну угоду. У випадку з Аканджі ключовим фактором є позиція Манчестер Сіті: англійський клуб розглядає лише повноцінний трансфер, тож Мілану доведеться спершу звільнити місце в заявці та знайти фінанси для закриття угоди.

Аканджі пропустив старт сезону в АПЛ: він залишався в запасі на матч із Вулверхемптоном і взагалі не потрапив до заявки на гру проти Тоттенхема. Хосеп Гвардіола робить ставку на Рубена Діаша та Джона Стоунза, маючи в обоймі також Натана Аке й Абдукодіра Хусaнова. Сам тренер нещодавно заявив, що розмір нинішнього складу "не є здоровим".

Інтерес до Аканджі цього літа проявляв і Галатасарай, який паралельно стежив за іншими гравцями Сіті – Едерсоном та Ілкаєм Гюндоганом. Контракт швейцарця з англійським клубом чинний до 2027 року. За три сезони в Манчестер Сіті він провів 136 матчів, двічі виграв АПЛ та здобув Лігу чемпіонів у 2022 році.

